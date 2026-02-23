Les bons contes font les bons amis Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes

Les bons contes font les bons amis

Médiathèque Henri Vincenot 5bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

2026-03-11

Dans le cadre du festival Ça Papote en Côte d’Or proposé par le Département et organisé par la Médiathèque Côte d’Or, La médiathèque Henri Vincenot vous invite à découvrir l’auteur jeunesse Cédric Ramadier.

Tous les mercredis après-midi du mois de mars à 15h imprégnez-vous de son univers à travers des animations variées et pour tous les âges.

Ce mercredi 11 mars Autour du loup avec les conteuses de l’atelier du centre social.

A partir de 6 ans. .

Médiathèque Henri Vincenot 5bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr

