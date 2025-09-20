« Les Bons gestes. Cultivons notre jardin » Jardins familiaux Houilles

« Les Bons gestes. Cultivons notre jardin » Jardins familiaux Houilles samedi 20 septembre 2025.

« Les Bons gestes. Cultivons notre jardin » 20 et 21 septembre Jardins familiaux Yvelines

Gratuit – réservation conseillée auprès de la Graineterie : 01 30 86 32 34

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Visite et animations des jardins familiaux par l’association Tourne Sol

groupe de 10 à 12 personnes maximum / inscription conseillée

Jardins familiaux 54 boulevard Jean Jaurès 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 86 32 34 »}]

Visite commentée

©Ville de Houilles