Les bons Moments du mas Ruas Sainte-Radegonde

Les bons Moments du mas Ruas

13 impasse de bouzinhac Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Un concert dans la tradition des cafés théâtres, avec un goûter et des boissons, compris dans le droit d’entrée.

Le trio sur l’escalier nous vient de Toulouse, de jazz moderne, des chansons françaises et des musiques du monde revisitées façon jazzy https://yohansati.com/artistes/trio-sur-lescalier 15 .

13 impasse de bouzinhac Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie contact@lemasruas.fr

English :

A concert in the café-theater tradition, with snacks and drinks included in the entrance fee.

