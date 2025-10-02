Les bons plans de la rentrée avec le QJ 13 Quartier Jeunes 13 (QJ 13) Paris

Les bons plans de la rentrée avec le QJ 13 Quartier Jeunes 13 (QJ 13) Paris jeudi 2 octobre 2025.

Réunis sur un même lieu, plusieurs stands permettront aux jeunes de découvrir des opportunités concrètes pour construire leur parcours avec le soutien d’entreprises implantées localement :

Alternance : l’entreprise C’est mon donuts, prête à partager ses offres.

Formation : l’Institut Nemo et MBS Formation présenteront leurs cursus accessibles dès maintenant.

Stages : les enseignes comme Celio et Camaïeu proposeront aux jeunes des expériences professionnelles formatrices.

Information sur l’emploi : Ikea, la Mission Locale, Tela 13 et La Cravate Solidaire seront également mobilisés pour informer, orienter et accompagner les jeunes vers leurs prochaines étapes.

Cet événement est pensé comme un véritable tremplin pour les jeunes du 13ᵉ arrondissement et des alentours, leur permettant de repartir avec des contacts utiles, des pistes concrètes et des perspectives pour l’année à venir.

L’évènement se veut avant tout un moment convivial et pratique, pensé pour répondre directement aux besoins des jeunes en quête d’opportunités.

Quartier Jeunes 13 organise un événement inédit à destination des 15-25 ans sans solutions pour la rentrée : « Les bons plans de la rentrée ». L’objectif ? Offrir un espace d’échanges et de rencontres avec des acteurs clés de l’alternance, de la formation, des stages et de l’emploi.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-02T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T14:00:00+02:00_2025-10-02T18:00:00+02:00

Quartier Jeunes 13 (QJ 13) 115 rue de Tolbiac 75013 Paris

+33144081261