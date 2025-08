Les bons plans numériques Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Les bons plans numériques Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes vendredi 5 décembre 2025.

Les bons plans numériques Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Vendredi 5 décembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Découverte d’outils, applications et astuces pour faciliter votre pratique du numérique au quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90