Les Bons plants d’Automne Lieu-dit Les Bernardières Sèvremont

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Un après midi dédié aux bons plants et plantes de l’automne.

On vous attend nombreux avec des plants et plantes à troquer. C’est la saison idéale pour échanger arbres, arbustes, vivaces, bulbes et même des graines… Venez échanger et discuter avec des jardiniers passionnés. .

Lieu-dit Les Bernardières CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14

English :

An afternoon dedicated to good autumn plants.

German :

Ein Nachmittag, der den guten Setzlingen und Pflanzen des Herbstes gewidmet ist.

Italiano :

Un pomeriggio dedicato alle buone piante autunnali.

Espanol :

Una tarde dedicada a las buenas plantas de otoño.

