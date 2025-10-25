Les Bons plants d’Automne Lieu-dit Les Bernardières Sèvremont
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Un après midi dédié aux bons plants et plantes de l’automne.
On vous attend nombreux avec des plants et plantes à troquer. C’est la saison idéale pour échanger arbres, arbustes, vivaces, bulbes et même des graines… Venez échanger et discuter avec des jardiniers passionnés. .
Lieu-dit Les Bernardières CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14
English :
An afternoon dedicated to good autumn plants.
German :
Ein Nachmittag, der den guten Setzlingen und Pflanzen des Herbstes gewidmet ist.
Italiano :
Un pomeriggio dedicato alle buone piante autunnali.
Espanol :
Una tarde dedicada a las buenas plantas de otoño.
