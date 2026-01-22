Les Bons Plan(t)s de Valmer

Chançay Indre-et-Loire

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les bons plants de Valmer un week-end familial pour découvrir ou redécouvrir les jardins et les vins du Château de Valmer à Chançay.

Venez flâner au Château de Valmer pour ce week-end autour de l’univers du jardin. Visites, rencontres, marché autour du végétal avec une vingtaine d’exposants, restauration locale avec le marché gourmand, Garden Game, dégustation des vins du Château de Valmer… Vente de plants de gourde. Vous trouverez votre bonheur lors de ce week-end exceptionnel au Château de Valmer ! .

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateaudevalmer.com

English : Valmer’s Good Deals

Les bons plants de Valmer: a family weekend to discover or rediscover the gardens and wines of Château de Valmer in Chançay.

