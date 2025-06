Les Bords de l’Isère à vélo Bourg-de-Péage 9 juillet 2025 07:00

Drôme

Les Bords de l’Isère à vélo 15 quai Auguste Clément Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

château Favor à la centrale hydroélectrique de la Vanelle sur un tracé sécurisé.

Une expérience insolite propice à l’observation de l’environnement des bords de l’Isère.

15 quai Auguste Clément

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

château Favor to the La Vanelle hydroelectric power station along a safe route.

An unusual experience to observe the environment on the banks of the Isère.

German :

vom Schloss Favor zum Wasserkraftwerk Vanelle auf einer gesicherten Strecke.

Eine ungewöhnliche Erfahrung, bei der Sie die Umwelt am Ufer der Isère beobachten können.

Italiano :

il percorso conduce dallo Château Favor alla centrale idroelettrica di Vanelle lungo un sentiero sicuro.

È un modo insolito per osservare l’ambiente sulle rive dell’Isère.

Espanol :

la ruta le lleva desde el Château Favor hasta la central hidroeléctrica de Vanelle por un sendero seguro.

Es una forma insólita de observar el entorno a orillas del Isère.

