Les bords de mer Exposition textile salle des Associations Plougrescant

Les bords de mer Exposition textile

salle des Associations Place de la Mairie Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Membres de l’atelier clandestin, nous créons en utilisant diverse techniques des arts du textile patchwork, teinture, broderie, tricot, crochet, perles….

Depuis un an, à travers nos œuvres, nous exprimons notre amour de la mer.

Venez découvrir nos réalisations en résonance avec nos passions, notre humour, nos élans timides. .

salle des Associations Place de la Mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 05 65 39

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English :

L’événement Les bords de mer Exposition textile Plougrescant a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose