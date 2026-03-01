Les bords de mer Exposition textile salle des Associations Plougrescant
Les bords de mer Exposition textile salle des Associations Plougrescant dimanche 29 mars 2026.
Les bords de mer Exposition textile
salle des Associations Place de la Mairie Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Membres de l’atelier clandestin, nous créons en utilisant diverse techniques des arts du textile patchwork, teinture, broderie, tricot, crochet, perles….
Depuis un an, à travers nos œuvres, nous exprimons notre amour de la mer.
Venez découvrir nos réalisations en résonance avec nos passions, notre humour, nos élans timides. .
salle des Associations Place de la Mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 05 65 39
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English :
L’événement Les bords de mer Exposition textile Plougrescant a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose