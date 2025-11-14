[Les Boréales] Documentaire sur le compositeur Arvo Pärt Rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer

[Les Boréales] Documentaire sur le compositeur Arvo Pärt

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14 18:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du festival Les Boréales, le cinéma Le Drakkar vous propose ce documentaire Even if I lose everyting de Dorian Supin en VOSTF.

Le réalisateur Dorian Supin a réalisé ce portrait intime en 2015 à l’occasion du 80e anniversaire d’Arvo Pärt. Le titre du film fait référence à une phrase tirée des nombreux carnets d’idées musicales que Pärt a tenus tout au long de sa vie. Au fur et à mesure que Pärt parcourt ces livrets, des souvenirs et des pensées émergent. Mélange d’images d’archives et de vidéos personnelles de Pärt, ce film offre un témoignage unique de la vie et de l’oeuvre du compositeur.

Réservation possible par mail lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr

Glögg et pâtisseries scandinaves offerts après la séance. .

English : [Les Boréales] Documentaire sur le compositeur Arvo Pärt

As part of the Les Boréales festival, Le Drakkar cinema presents Dorian Supin’s documentary Even if I lose everyting in VOSTF.

German : [Les Boréales] Documentaire sur le compositeur Arvo Pärt

Im Rahmen des Festivals Les Boréales zeigt Ihnen das Kino Le Drakkar den Dokumentarfilm Even if I lose everyting von Dorian Supin in VOSTF.

Italiano :

Nell’ambito del festival Les Boréales, il cinema Le Drakkar proietta il documentario Even if I lose everyting di Dorian Supin al VOSTF.

Espanol :

En el marco del festival Les Boréales, el cine Le Drakkar proyecta en VOSTF el documental Even if I lose everyting de Dorian Supin.

