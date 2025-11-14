Les Boréales Le bateau blanc Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Les Boréales Le bateau blanc Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 14 novembre 2025.

Les Boréales Le bateau blanc

Médiathèque 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-14

L’association ALMe invite Xavier Bouvet pour parler de son roman à la documentation impressionnante alliée à de touchants récits de vie

Dans le cadre des Boréales, l’association ALMe invite Xavier Bouvet

Le bateau blanc, Xavier Bouvet

L’Estonie, ce petit pays de 45 339 km² (130e), de 1 359 995 hab (158e), est une république indépendante depuis 1991 ! Un des trois pays baltes. Une histoire de colonisation entrecoupée de rares périodes d’indépendance.

Nous sommes en septembre 1944. Les allemands fuient le pays à l’approche de l’Armée rouge. Au milieu de cette machine à broyer les peuples quelques hommes et femmes de bonne volonté vont tenter l’impossible : restaurer la République et se faire reconnaître des Alliés.

Un premier roman à la documentation impressionnante alliée à de touchants récits de vie. .

Médiathèque 12 rue Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 72 70 99 80 almestaubin@gmail.com

English : Les Boréales Le bateau blanc

The ALMe association invites Xavier Bouvet to talk about his novel, which combines impressive documentation with touching life stories

German : Les Boréales Le bateau blanc

Der Verein ALMe lädt Xavier Bouvet ein, um über seinen Roman zu sprechen, der eine beeindruckende Dokumentation mit berührenden Lebensberichten verbindet

Italiano :

L’associazione ALMe invita Xavier Bouvet a parlare del suo romanzo, che unisce una documentazione impressionante a toccanti storie di vita

Espanol :

La asociación ALMe invita a Xavier Bouvet a hablar de su novela, que combina una impresionante documentación con conmovedoras historias de vida

L’événement Les Boréales Le bateau blanc Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-17 par Calvados Attractivité