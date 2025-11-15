[Les Boréales] Marathon Série Soviet Jeans Rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer

[Les Boréales] Marathon Série Soviet Jeans

Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre du festival Les Boréales, le cinéma Le Drakkar vous propose la diffusion de 8 épisodes de 55 minutes de la série Soviet Jeans de Stanislavs Tokalovs et Teodora Markova en VOSTF.

À la fin des années 70, à un âge où la propagande anti-occidentale fait rage en URSS, un fan de rock and roll réussit à mettre en place un réseau sous-terrain de fabrication de jeans dans un hôpital psychiatrique letton.

Réservation indispensable avant le 12 novembre 2025.

Réservation possible par mail lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr .

Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21 lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr

English : [Les Boréales] Marathon Série Soviet Jeans

As part of the Les Boréales festival, Le Drakkar cinema is showing 8 episodes of the 55-minute series Soviet Jeans by Stanislavs Tokalovs and Teodora Markova in VOSTF.

German : [Les Boréales] Marathon Série Soviet Jeans

Im Rahmen des Festivals Les Boréales zeigt das Kino Le Drakkar die Ausstrahlung von acht 55-minütigen Episoden der Serie Soviet Jeans von Stanislavs Tokalovs und Teodora Markova in OVSTF.

Italiano :

Nell’ambito del festival Les Boréales, il cinema Le Drakkar proietta in francese 8 episodi della serie Soviet Jeans di Stanislavs Tokalovs e Teodora Markova, della durata di 55 minuti.

Espanol :

En el marco del festival Les Boréales, el cine Le Drakkar proyecta en francés 8 episodios de la serie de 55 minutos Soviet Jeans, de Stanislavs Tokalovs y Teodora Markova.

