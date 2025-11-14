[Les Boréales] Projection du concert Arvo Pärt à la Philharmonie de Paris Rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer

[Les Boréales] Projection du concert Arvo Pärt à la Philharmonie de Paris

Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 21:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du festival Les Boréales, le cinéma Le Drakkar vous propose la projection du concert du 20 octobre 2018 donné à la Philharmonie de Paris, sous la direction de Tonu Kaljuste, par l’Orchestre de Chambre de Tallinn et le Chœur de la Philharmonie d’Estonie.

Réservation possible par mail lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr

Séance proposée en partenariat avec la Médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer. .

Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21 lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr

English : [Les Boréales] Projection du concert Arvo Pärt à la Philharmonie de Paris

As part of the Les Boréales festival, Le Drakkar cinema is screening the October 20, 2018 concert given at the Philharmonie de Paris, conducted by Tonu Kaljuste, by the Tallinn Chamber Orchestra and the Estonian Philharmonic Choir.

German : [Les Boréales] Projection du concert Arvo Pärt à la Philharmonie de Paris

Im Rahmen des Festivals Les Boréales zeigt das Kino Le Drakkar das Konzert vom 20. Oktober 2018 in der Pariser Philharmonie, das unter der Leitung von Tonu Kaljuste vom Tallinn Chamber Orchestra und dem Ch?ur der Estnischen Philharmonie gegeben wurde.

Italiano :

Nell’ambito del festival Les Boréales, il cinema Le Drakkar proietta il concerto tenuto il 20 ottobre 2018 alla Philharmonie de Paris, diretto da Tonu Kaljuste e con la partecipazione dell’Orchestra da Camera di Tallinn e del Coro Filarmonico Estone.

Espanol :

En el marco del festival Les Boréales, el cine Le Drakkar proyecta el concierto ofrecido el 20 de octubre de 2018 en la Philharmonie de París, bajo la dirección de Tonu Kaljuste y con la participación de la Orquesta de Cámara de Tallin y el Coro Filarmónico de Estonia.

