[Les Boréales] Rencontre avec l’autrice Marisha Rasi-Koskinen Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

[Les Boréales] Rencontre avec l’autrice Marisha Rasi-Koskinen

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 19:30:00

2025-11-21

Dans le cadre du festival les Boréales, la médiathèque reçoit l’autrice finlandaise Marisha Rasi-Koskinen.

Marisha Rasi-Koskinen a grandi à Viisarimäki, un petit village du centre de la Finlande. Elle a étudié la psychologie sociale à l’Université de Tampere, dans l’ouest de la Finlande. Lorsqu’elle a obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler avec des enfants, d’abord dans un centre de conseil familial, puis en tant que psychologue scolaire. Pendant cette période, elle a également écrit son premier roman, Katariina (2011), et s’est occupée de ses propres jeunes enfants avant de devenir écrivaine à plein temps en 2019. Son sixième roman, Regarde, a remporté en 2021 le prestigieux prix littéraire Runeberg.

La rencontre sera suivie d’un apéritif. .

English : [Les Boréales] Rencontre avec l’autrice Marisha Rasi-Koskinen

As part of the Boréales festival, the media library welcomes Finnish author Marisha Rasi-Koskinen.

German : [Les Boréales] Rencontre avec l’autrice Marisha Rasi-Koskinen

Im Rahmen des Festivals Les Boréales empfängt die Mediathek die finnische Autorin Marisha Rasi-Koskinen.

Italiano :

Nell’ambito del festival Boréales, la mediateca accoglie l’autrice finlandese Marisha Rasi-Koskinen.

Espanol :

En el marco del festival Boréales, la mediateca recibe a la escritora finlandesa Marisha Rasi-Koskinen.

