Les Boréales Rencontre littéraire Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Les Boréales Rencontre littéraire

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

Rencontre littéraire avec l’auteur Estonien Urmas Vadi pour son dernier roman Neverland

L’auteur écrivain, dramaturge, et producteur, Urmas Vadi explore les genres avec audace, du roman au théâtre.

Neverland, Éditions d’en bas, 2025, trad. Françoise Sule

L’histoire suit quatre personnages en quête de sens dans un monde en crise, sur fond d’annexion de la Crimée en 2014. .

English : Les Boréales Rencontre littéraire

The author: writer, playwright and producer, Urmas Vadi boldly explores genres from novels to theater

German : Les Boréales Rencontre littéraire

Der Autor: Schriftsteller, Dramatiker und Produzent Urmas Vadi erkundet mutig die Genres vom Roman bis zum Theater

Italiano :

L’autore: scrittore, drammaturgo e produttore, Urmas Vadi esplora con coraggio generi che vanno dal romanzo al teatro

Espanol :

El autor: escritor, dramaturgo y productor, Urmas Vadi explora con audacia géneros que van de la novela al teatro

