[Les Boréales] Walden de Bojena Horackova et Crosswind de Marti Helde Rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer

[Les Boréales] Walden de Bojena Horackova et Crosswind de Marti Helde

Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer Calvados

Dans le cadre du festival Les Boréales, le cinéma Le Drakkar vous propose un focus sur le cinéma balte.

15h00 Walden

de Bojena Horackova Lituanie 2022 1h25 VOSTF

avec Ina Marija Bartaité, Laurynas Jurgelis, Fabienne Babe

Après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à Vilnius. Elle veut retrouver le lac que Paulius, son premier amoureux, appelait Walden . Chronique de la jeunesse lituanienne d’avant la chute du bloc communiste, où, entre premiers émois et marché noir, les rêves de liberté s’incarnent à l’Ouest.

17h00 Crosswind La croisée des vents

de Marti Helde Estonie 2014 1h27 VOSTF

avec Laura Peterson, Ingrid Isotamm, Mirt Preegel

Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées de leurs foyers, sur ordre de Staline. Erna, une jeune mère de famille, est envoyée en Sibérie avec sa petite fille, loin de son mari. Durant 15 ans, elle lui écrira pour lui raconter la peur, la faim, la solitude, sans jamais perdre l’espoir de le retrouver. Crosswind met en scène ses lettres d’une façon inédite.

Glögg et pâtisseries scandinaves offerts entre les deux séances. .

Rue du Général de Gaulle Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21 lesboreales@cinemaledrakkar-dives.fr

English : [Les Boréales] Walden de Bojena Horackova et Crosswind de Marti Helde

As part of the Les Boréales festival, Le Drakkar cinema presents a focus on Baltic cinema.

German : [Les Boréales] Walden de Bojena Horackova et Crosswind de Marti Helde

Im Rahmen des Festivals Les Boréales bietet Ihnen das Kino Le Drakkar einen Fokus auf das baltische Kino.

Italiano :

Nell’ambito del festival Les Boréales, il cinema Le Drakkar propone un focus sul cinema baltico.

Espanol :

En el marco del festival Les Boréales, el cine Le Drakkar propone un enfoque sobre el cine báltico.

