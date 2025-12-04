Les bornes royales de Devecey Parking de la mairie, 5 rue du village, 25870 Devecey Devecey
Les bornes royales de Devecey Parking de la mairie, 5 rue du village, 25870 Devecey Devecey jeudi 4 décembre 2025.
Les bornes royales de Devecey
Parking de la mairie, 5 rue du village, 25870 Devecey 5 rue du village Devecey Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-12-04 16:30:00
Date(s) :
2025-12-04 2026-02-03 2026-03-03
Au fil des chemins de Devecey, découvrez les bornes royales, témoins silencieux d’un royaume passé. Suite au rattachement de la Franche-Comté au royaume de France à la fin du XVIIIe siècle, chaque paroisse fournit des journées de corvée pour entretenir les routes. Des bornes en pierre sont ainsi frappées de fleurs de lys et sont installées tous les 1 000 toises (˜2 km) pour délimiter les secteurs. À Devecey, elles jalonnent un sentier qui traverse forêts et vallées, témoignant de l’organisation du territoire sous l’Ancien Régime. Suivez votre guide-conférencier pour découvrir ce patrimoine discret et riche d’histoire. .
Parking de la mairie, 5 rue du village, 25870 Devecey 5 rue du village Devecey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
English : Les bornes royales de Devecey
German : Les bornes royales de Devecey
Italiano :
Espanol :
L’événement Les bornes royales de Devecey Devecey a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON