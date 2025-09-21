Les bosses de Lanvaux Salle Kozh Kastell Pluvigner

Salle Kozh Kastell Rue de Floranges Pluvigner Morbihan

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Trail de Pluvigner

Trails et marche organisés par Les Foulées Pluvignoises.

Départ 9h Trail de 24 km (430 D+)

Départ 9h30 Course nature de 12 km (240 D+)

Départ 9h35 Marche nordique de 12 km (240 D+)

Inscriptions en ligne sur KLIKEGO avant le samedi 20 septembre 2025 à 12h. .

Salle Kozh Kastell Rue de Floranges Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 87 44 96 77

