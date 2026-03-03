Les Botaniques d’Auteuil, voyage au centre des serres Jardin des Serres d’Auteuil Paris

Les jardiniers du jardin des Serres d’Auteuil et du Jardin Botanique de Paris vous accueillent.

Enfants et adultes, néophytes ou

passionnés, profitez des visites guidées, ateliers, et animations…

Retenez ces dates pour ne pas manquer la découverte du monde des plantes tropicales dans un site exceptionnel.

Programme détaillé à paraître prochainement.

Toutes les infos sur le jardin des serres d’Auteuil

Le tour du monde en un jour et six serres

Pour en savoir plus sur le Jardin botanique de Paris

4e édition d’un week-end sous les couleurs des tropiques, un événement botanique tout public mettant à l’honneur les plantes tropicales dans un univers exotique à découvrir ou redécouvrir.

Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h30

gratuit

Durant ce week-end d’animations, rendez-vous au 2 boulevard d’Auteuil. Un point accueil vous permettra de vous informer et vous inscrire à certaines activités accessibles sur réservation.

Pour toutes les activités proposées, les enfants

doivent être accompagnés de leurs parents ou des personnes qui en ont la

garde.

Tout public.

Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris

