Les Boucaniers du Swing en Duo La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Les Boucaniers du Swing en Duo

Vendredi 9 janvier 2026 à partir de 20h30. La Caravelle 34 quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Concert de Jazz

Un chanteur-guitariste (guitariste-chanteur) et un pianiste-claviers (claviers-pianiste)



Pour eux deux, une chanson raconte une histoire et pour vous raconter toutes leurs histoires, ils ont puisé dans le répertoire swing, la chanson française mais pas que… Et quand elle n’état pas française mais qu’ils voulaient que le public comprenne l’histoire, ils ont refait les paroles…



Et la chanson bien sûr c’est aussi de la musique, les deux instrumentistes viennent du swing, ils n’oublieront pas les arrangements et les développements musicaux. Préparez-vous à taper dans les mains.



Jazz, swing, chanson, évidemment sans oublier le tragique et l’humour. Ils vous réservent aussi quelques perles adaptées en swing pour votre plus grand plaisir. Les deux compères se connaissent depuis très longtemps et n’ont jamais oublié l’immense plaisir qu’ils ont à jouer ensemble pour vous. .

La Caravelle 34 quai du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64

English :

Jazz concert

L’événement Les Boucaniers du Swing en Duo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille