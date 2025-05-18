Les Boucles de la Saâne 34ème édition Salle des sports Luneray

Les Boucles de la Saâne 34ème édition

Salle des sports Rue des Écuyers/rue des siamoisiers Luneray Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La traditionnelle manifestation Cyclo du Club de Luneray est de retour. Préparez votre vélo !

Accueil à la salle des sports rue des écuyers/rue des siamoisiers.

4 boucles route de 20km, 30km, 50 km et 80 km pour les cyclo

3 boucles spécial VTT/gravel de 23km, 24km ou 25km

2 boucles pour les marcheurs de 9km et 13km (départ libre entre 8h et 10h)

Venez profiter des paysages de la vallée de la Saâne et partager un moment convivial avec le Cyclo Club de Luneray !

Parcours balisés, ravitaillement et tombola à l’arrivée ! .

Salle des sports Rue des Écuyers/rue des siamoisiers Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 02 50 84

