Les Boucles de Moulins Salle du temps libre Moulins dimanche 25 janvier 2026.
Salle du temps libre Boulevard de Nomazy Moulins Allier
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Les Boucles de Moulins invitent les amateurs de marche à vivre une randonnée conviviale et sportive. Plusieurs parcours balisés permettent de découvrir les paysages du territoire dans une ambiance chaleureuse, entre nature, partage et plaisir de l’effort.
Salle du temps libre Boulevard de Nomazy Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 62 86 59
Les Boucles de Moulins invites walking enthusiasts to enjoy a friendly, sporty hike. Several signposted routes allow you to discover the region?s landscapes in a friendly atmosphere, combining nature, sharing and the pleasure of effort.
