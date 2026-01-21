Les Boucles de Moulins Salle du temps libre Moulins

Les Boucles de Moulins

Salle du temps libre Boulevard de Nomazy Moulins Allier

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Les Boucles de Moulins invitent les amateurs de marche à vivre une randonnée conviviale et sportive. Plusieurs parcours balisés permettent de découvrir les paysages du territoire dans une ambiance chaleureuse, entre nature, partage et plaisir de l’effort.

.

Salle du temps libre Boulevard de Nomazy Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 62 86 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Boucles de Moulins invites walking enthusiasts to enjoy a friendly, sporty hike. Several signposted routes allow you to discover the region?s landscapes in a friendly atmosphere, combining nature, sharing and the pleasure of effort.

L’événement Les Boucles de Moulins Moulins a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région