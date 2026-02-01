Les Boucles du Château 6ème édition, Parc du Château de Dormans Dormans

Les Boucles du Château 6ème édition

Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tout public

Le Racing Club de Dormans vous invite à participer à la 6ème édition des Boucles du Château , le samedi 28 février 2026, au départ du Parc du Château à Dormans avec un nouveau parcours à découvrir !

12,5km en nocturne/épreuve chronométrée par puce électronique .

Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 77 41 51 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Boucles du Château 6ème édition

L’événement Les Boucles du Château 6ème édition Dormans a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne