Les Boucles Guérétoises Salle municipale Guéret dimanche 14 septembre 2025.
Début : 2025-09-14
2025-09-14
Randonnée route de 30, 60 et 80 km.
Marche possible sur circuits balisés.
Pot de convivialité et remise des trophées. .
Salle municipale Etang de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 27 42 jean-lucdumignard@orange.fr
