Les boucles mauves 2026 Course solidaire, Rue Saint-Guirec Perros-Guirec

Courons ensemble contre l’Epilepsie, 3ème édition

Une course solidaire organisée par les Amis de Ploumanac’h, pour Epilepsie France, dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre l’épilepsie.

Course en 3 étapes (Qualifications/ Demi-finale/ Finale), boucles de 5,5km.

Le concept

Les qualifications

L’objectif des qualifications est simple, finir les 3 boucles de 5,5 km, dans les temps impartis communiqués par l’organisation.

Les coureurs doivent aller de plus en plus vite pour ne pas être éliminés. Les 3 premières boucles sont accessibles et à faire à 8 km/h, 10 km/h et 11 km/h minimum pour rester en course ! Entre chaque boucle, les coureurs peuvent se ravitailler lors d’une courte pause avant de repartir tous ensemble.

Chaque départ se fait avec tous les coureurs qualifiés de la phase précédente.

Les femmes ayant réussi à réaliser les boucles dans les temps, se qualifient directement en demi-finale.

Les hommes se défi ent sur une 4ème boucle, les 30 premiers se qualifient en demi-finale.

Les demi-finales

Sur la même boucle de 5,5 km que pour la phase de qualification, les 30 premières femmes et 30 premiers hommes s’élancent pour terminer dans les 10 premières et 10 premiers.

Pas de temps impartis mais une unique boucle décisive pour se qualifier en finale.

La finale

Les 10 femmes et les 10 hommes courent séparément sur une nouvelle boucle de 500 m maximum. Les femmes commencent.

Ce format de course permet à tout le monde de se mettre un défi. Certaines et certains auront du mal à finir la 1ère boucle et d’autres, qui atteindront la finale, courront près de 30 km.

Le format se veut festif mais sera également très compétitif, surtout en finale avec une grande part de stratégie. Une véritable épreuve sprint sur 500 m maximum, en 10 tours avec la dernière et le dernier éliminés chaque fois.

Car à la fin, il ne doit en rester qu’une et qu’un !

La course Les Boucles Mauves est articulée autour d’une course sur boucles de 5,5 km à élimination.

Départ et arrivée Parc des Sculptures Ploumanac’h

Heure de départ pour tous 9h30

INSCRIPTIONS SUR KLIKEGO: 12€ .

Rue Saint-Guirec Parc des sculptures Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 68 69 03

