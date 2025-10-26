Les Boucles Roses de Semisens Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

dimanche 26 octobre 2025.

Les Boucles Roses de Semisens

Voie Romaine Plaine des sports de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Les Boucles Roses de Semisens vous donnent rendez-vous à la Plaine des Sports de Burry !!

Rdv à 9h45 pour un départ à 10h

Pour la 7è édition de l’événement tyrossais en faveur de la Ligue contre le cancer ! nous restons dans les Plaines des sports de Burry puisque cela vous a fortement plu !

La boucle fait environ 5km, vous pouvez la faire soit en marchant soit en courant.

Un tee-shirt vous sera remis en guise de remerciement. à récupérer après votre inscription au Pôle SEVA 21 rue Plaisance

Rdv à 9h45 au pôle Rugby départ pour la course ou marche à 10h.

Les inscriptions seront bientôt ouvertes (10€). Les fonds récoltés sont reversés à La ligue contre le cancer. .

Voie Romaine Plaine des sports de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 46 82 les.boucles.roses@gmail.com

English : Les Boucles Roses de Semisens

The Boucles Roses de Semisens will meet you at the Plaine des Sports de Burry!

Meeting at 9.45 a.m. for a 10 a.m. start

German : Les Boucles Roses de Semisens

Die Boucles Roses de Semisens treffen sich mit Ihnen auf der Plaine des Sports de Burry!!!

Treffpunkt um 9:45 Uhr für einen Start um 10:00 Uhr

Italiano :

Le Boucles Roses de Semisens vi danno appuntamento alla Plaine des Sports di Burry!

Ritrovo alle 9.45 per la partenza alle 10.00

Espanol : Les Boucles Roses de Semisens

Los Boucles Roses de Semisens se reunirán con usted en la Plaine des Sports de Burry

Reunión a las 9:45 para un comienzo a las 10:00

L’événement Les Boucles Roses de Semisens Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS