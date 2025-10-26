Les Boucles Roses Pôle Rugby Saint-Vincent-de-Tyrosse
Les Boucles Roses Pôle Rugby Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 26 octobre 2025.
Les Boucles Roses
Pôle Rugby 17 Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 10 – 10 – 6 EUR
Venez soutenir la lutte contre le cancer avec la 7ème édition des Boucles Roses de Semisens !
Venez courir ou marcher pour cet événement solidaire au profit de la Ligue contre le cancer !
Après le bon accueil de ce nouveau site, on reste à la Plaine des Sports de Burry.
Échauffement à 9h45 par Everybody Dance et départ à 10h en musique avec Banda Esperanza !
Un tee-shirt est à récupérer au Pôle SEVA.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 & de 13h30 à 17h30 21 rue Plaisance.
Plus d’informations auprès du Pôle SEVA. .
Pôle Rugby 17 Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 46 82
English : Les Boucles Roses
Come and support the fight against cancer with the 7th edition of the Boucles Roses de Semisens!
German : Les Boucles Roses
Unterstützen Sie den Kampf gegen Krebs mit der 7. Ausgabe der « Boucles Roses de Semisens »!
Italiano :
Venite a sostenere la lotta contro il cancro con la 7ª edizione della Boucles Roses de Semisens!
Espanol : Les Boucles Roses
¡Ven y apoya la lucha contra el cáncer con la 7ª edición de las Boucles Roses de Semisens!
