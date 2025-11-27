LES BOUFFONS – Le Safran Brie Comte Robert

LES BOUFFONS Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

En résidence à Brie-Comte-Robert, la compagnie Pipo invite à la compagnie Chien de Pique à présenter sa première création : les Bouffons.Cette pièce de théâtre ne serait-elle pas la réponse à la mélancolie, à notre état de dépression, de tristesse, à notre propension habituelle au pessimisme ?À travers des tableaux colorés et dynamiques, les personnages de ce royaume imaginaire se livreront à une critique acerbe et frontale des dérives de l’Humanité, mais bien sûr, avec humour, et ironie !Tout public dès 15 ans / Durée : 1h15

Le Safran Avenue Victor Hugo 77170 Brie Comte Robert 77