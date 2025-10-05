LES BOUJANAISES VIDENT LEUR DRESSING Boujan-sur-Libron

LES BOUJANAISES VIDENT LEUR DRESSING Boujan-sur-Libron dimanche 5 octobre 2025.

LES BOUJANAISES VIDENT LEUR DRESSING

Boujan-sur-Libron Hérault

Les Boujanaises vident leur dressing ! Vêtements et accessoires au profit de France Alzheimer. Venez chiner et soutenir une belle cause solidaire. Emplacement 10 euros.

Les Boujanaises vident leur dressing ! Une vente solidaire de vêtements et accessoires où chaque achat soutient France Alzheimer. Venez profiter de bonnes affaires tout en participant à une belle action pour les malades et leurs familles. Solidarité et mode se rencontrent pour une cause qui nous touche tous.

Emplacement 10 euros. .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 lesboujanaisesvidentleurdress@gmail.com

English :

Boujan women empty their dressing rooms! Clothing and accessories to benefit France Alzheimer. Come bargain hunting and support a worthy cause. Pitch 10 euros.

German :

Die Boujanaises leeren ihren Kleiderschrank! Kleidung und Accessoires zu Gunsten von France Alzheimer. Kommen Sie zum Stöbern und unterstützen Sie eine schöne solidarische Sache. Standplatz 10 Euro.

Italiano :

Le donne Boujan svuotano i loro camerini! Abbigliamento e accessori a favore di France Alzheimer. Venite a curiosare e a sostenere una giusta causa. Piazzola 10 euro.

Espanol :

Las mujeres de Boujan vacían sus vestuarios Ropa y accesorios a beneficio de France Alzheimer. Venga a echar un vistazo y apoyar una causa digna. Lanzamiento 10 euros.

