Les boutiques épéhémères de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Rue du Bois Merrain Chartres Eure-et-Loir

Du samedi 29 novembre au samedi 27 décembre 2025, les Vitrines C’Chartres installent 3 nouvelles boutiques éphémères dans la galerie du Monoprix en plein cœur de ville.

Faites le plein d’idées cadeaux et de nouvelles découvertes avec les créations de nombreux artisans et commerçants locaux. Venez trouver le cadeau idéal dans l’une des boutiques éphémères de Noël proposées par les Vitrines C’Chartres. .

English :

From Saturday November 29 to Saturday December 27, 2025, Vitrines C?Chartres will be setting up 3 new ephemeral boutiques in the Monoprix gallery in the heart of the city.

German :

Von Samstag, dem 29. November, bis Samstag, dem 27. Dezember 2025, richten die Vitrines C?Chartres drei neue vorübergehende Geschäfte in der Galerie des Monoprix im Herzen der Stadt ein.

Italiano :

Da sabato 29 novembre a sabato 27 dicembre 2025, Vitrines C?Chartres allestirà 3 nuovi temporary shop nella galleria Monoprix, nel cuore della città.

Espanol :

Del sábado 29 de noviembre al sábado 27 de diciembre de 2025, Vitrines Cœ Chartres instalará 3 nuevas tiendas efímeras en la galería Monoprix, en pleno centro de la ciudad.

