Les Braises Cameo Saint Sébastien Nancy

Les Braises Mercredi 17 septembre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-17T20:15:00 – 2025-09-17T21:57:00
Fin : 2025-09-17T20:15:00 – 2025-09-17T21:57:00

En présence de Thomas Kruithof, réalisateur.
Dans le cadre de Ciné Cool

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est
Avant-première – Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à fa… Cameo Saint Sébastien Les Braises