Les Braises Cameo Saint Sébastien Nancy

Les Braises Cameo Saint Sébastien Nancy mercredi 17 septembre 2025.

Les Braises Mercredi 17 septembre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T20:15:00 – 2025-09-17T21:57:00

Fin : 2025-09-17T20:15:00 – 2025-09-17T21:57:00

En présence de Thomas Kruithof, réalisateur.

Dans le cadre de Ciné Cool

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=3F84D »}]

Avant-première – Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s’acharne à fa… Cameo Saint Sébastien Les Braises