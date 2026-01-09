Les Bravos de Court mais Bon Rue Louis Jouvet Vorey
Les Bravos de Court mais Bon Rue Louis Jouvet Vorey samedi 14 février 2026.
Les Bravos de Court mais Bon
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Cette année encore, le festival de courts -métrages de Clermont-Ferrand nous propose une sélection de films dans un programme Coups de cœur .
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73 embarcadere@vorey.fr
English :
Once again this year, the Clermont-Ferrand short film festival offers a selection of films in a Coups de c?ur program.
L’événement Les Bravos de Court mais Bon Vorey a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay