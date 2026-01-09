Les Bravos de Court mais Bon Rue Louis Jouvet Vorey

Les Bravos de Court mais Bon

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Cette année encore, le festival de courts -métrages de Clermont-Ferrand nous propose une sélection de films dans un programme Coups de cœur .

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73 embarcadere@vorey.fr

English :

Once again this year, the Clermont-Ferrand short film festival offers a selection of films in a Coups de c?ur program.

L’événement Les Bravos de Court mais Bon Vorey a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay