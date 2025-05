Les Bress’tivales – Halle Patinoire La Bresse, 24 mai 2025 18:00, La Bresse.

Vosges

Les Bress’tivales Halle Patinoire 2 A Rue des Proyes La Bresse Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24 23:30:00

2025-05-24

Les Bress’tivales Des reprises Pop Rock jusqu’au bout de la nuit ……

Samedi 24 Mai Halle patinoire

Du live Pop Rock ,deux groupes , des Food Trucks , une buvette…..

En accès libre de 18h à 23h30 sous la Halle Patinoire de la Bresse .

Les deux groupes qui se produiront sont bien décidés à vous faire danser et passer une belle soirée .

Du live Pop Rock avec le trio Chicks et des incontournables reprises Pop Rock que vous pourrez reprendre en coeur avec les Why Not , 5 musiciens avec un répertoire qui plaira forcément au plus grand nombre .

De quoi se restaurer autour des 4 Food Trucks présents à partir de 18h

Venez en famille ou entre amis partager un vrai moment de convivialitéTout public

Halle Patinoire 2 A Rue des Proyes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 32 50 69 76

English :

« Les Bress?tivales » Pop Rock covers until the end of the night?

Saturday May 24 Halle patinoire

Live Pop Rock, two bands, Food Trucks, refreshments…..

Free access from 6pm to 11:30pm at the Halle Patinoire in La Bresse.

The two bands performing are determined to make you dance and have a great time.

Live Pop Rock with the Chicks trio, and the inevitable Pop Rock covers that you’ll be able to sing along to with the Why Not, 5 musicians with a repertoire that’s sure to please everyone.

There will be 4 food trucks on hand from 6pm

Come along with your family or friends to share a real moment of conviviality

German :

« Les Bress?tivales » Pop-Rock-Cover bis zum Ende der Nacht ?

Samstag, 24. Mai Halle Eisbahn

Live Pop Rock, zwei Bands, Food Trucks, Imbiss……

Freier Zugang von 18 bis 23.30 Uhr in der Halle Patinoire in La Bresse.

Die beiden Bands, die auftreten werden, sind fest entschlossen, Sie zum Tanzen zu bringen und einen schönen Abend zu verbringen.

Live-Pop-Rock mit dem Trio Chicks und unumgängliche Pop-Rock-Coverversionen, die Sie mit den Why Not mitsingen können, 5 Musiker mit einem Repertoire, das den meisten Menschen gefallen wird.

Ab 18 Uhr können Sie sich an den 4 Food Trucks verpflegen

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden, um einen Moment der Geselligkeit zu erleben

Italiano :

« Les Bress?tivales » cover pop rock fino a notte fonda?

Sabato 24 maggio Pista di pattinaggio

Pop Rock dal vivo, due band, Food Trucks, bar ristoro…..

Accesso libero dalle 18.00 alle 23.30 presso la Halle Patinoire di La Bresse.

Le due band che si esibiranno sono determinate a farvi ballare e divertire.

Pop Rock dal vivo con il trio Chicks e le immancabili cover Pop Rock da cantare con i Why Not, 5 musicisti con un repertorio in grado di soddisfare il maggior numero di persone.

Dalle 18.00 saranno presenti anche 4 food truck

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici per condividere un vero momento di convivialità

Espanol :

« Les Bress?tivales » covers de Pop Rock hasta el final de la noche?

Sábado 24 de mayo Pista de hielo

Pop Rock en directo, dos bandas, Food Trucks, bar de refrescos…..

Acceso gratuito de 18:00 a 23:30 en la Halle Patinoire de La Bresse.

Las dos bandas que actuarán están decididas a hacerte bailar y pasarlo en grande.

Pop Rock en directo con el trío Chicks y las inevitables versiones de Pop Rock que podrás cantar con Why Not, 5 músicos con un repertorio que seguro gustará al mayor número de personas.

También habrá 4 food trucks a partir de las 18h

Ven con tu familia o amigos a compartir un auténtico momento de convivencia

L’événement Les Bress’tivales La Bresse a été mis à jour le 2025-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES