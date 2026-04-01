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Les Bretons pendant la seconde guerre mondiale Ti Ar Vro Cavan

Les Bretons pendant la seconde guerre mondiale Ti Ar Vro Cavan mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Ti Ar Vro

Adresse : Rue Jean Monnet

Ville : 22140 Cavan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cavan

Les Bretons pendant la seconde guerre mondiale

Ti Ar Vro Rue Jean Monnet Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:30:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Conférence par Didier Le Buhan   .

Ti Ar Vro Rue Jean Monnet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Les Bretons pendant la seconde guerre mondiale Cavan a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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