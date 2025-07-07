Les bricoleurs en pleine nature avec les chemins de Colin Saint Géry-Vers

Les bricoleurs en pleine nature avec les chemins de Colin

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-07-07 17:00:00

fin : 2025-07-28 19:00:00

2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Bricolez autour des rivières avec les Chemins de Colin.

Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 56 69 62 09

English :

Tinker around rivers with Colin’s Paths.

German :

Basteln Sie rund um die Flüsse mit den Chemins de Colin.

Italiano :

Armeggiare sui fiumi con i Sentieri di Colin.

Espanol :

Juguetea por los ríos con las Sendas de Colin.

