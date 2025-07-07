Les bricoleurs en pleine nature avec les chemins de Colin Saint Géry-Vers
Les bricoleurs en pleine nature avec les chemins de Colin
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-07-07 17:00:00
fin : 2025-07-28 19:00:00
2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25
Bricolez autour des rivières avec les Chemins de Colin.
Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 56 69 62 09
English :
Tinker around rivers with Colin’s Paths.
German :
Basteln Sie rund um die Flüsse mit den Chemins de Colin.
Italiano :
Armeggiare sui fiumi con i Sentieri di Colin.
Espanol :
Juguetea por los ríos con las Sendas de Colin.
