LES BRIGANDS Carcassonne

dimanche 16 novembre 2025

LES BRIGANDS

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 32 – 32 – 44 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Les Brigands est un opéra-bouffe en trois actes de Jacques Offenbach, créé en 1869. L’histoire se déroule en Italie et suit les aventures du chef de brigands Falsacappa et de sa bande, qui cherchent à s’emparer d’une rançon destinée à un prince espagnol. Pour réussir leur coup, ils usurpent l’identité de soldats et de diplomates, mais leurs plans sont constamment perturbés par des quiproquos et des retournements de situation burlesques. La satire sociale est au cœur de l’œuvre, dénonçant la corruption des élites et le cynisme des institutions. Entre déguisements, duperies et situations rocambolesques, Les Brigands mêle humour, critique sociale et virtuosité musicale dans une comédie pétillante typique d’Offenbach.

Durée 2h40 avec entracte

Mise en scène Philippe PADOVANI

Chorégraphie Caroline QUEYRAS

Direction musicale Flavien BOY

Orchestre ALDBFC

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Les Brigands is an opera buffa in three acts by Jacques Offenbach, first performed in 1869. Set in Italy, the story follows the adventures of brigand leader Falsacappa and his band, who seek to steal a ransom intended for a Spanish prince. To succeed, they impersonate soldiers and diplomats, but their plans are constantly disrupted by misunderstandings and burlesque plot twists. Social satire is at the heart of the work, denouncing the corruption of elites and the cynicism of institutions. Between disguises, deceptions and incredible situations, Les Brigands blends humor, social criticism and musical virtuosity in a sparkling comedy typical of Offenbach.

Running time: 2h40 with intermission

Director: Philippe PADOVANI

Choreography: Caroline QUEYRAS

Musical direction: Flavien BOY

Orchestra ALDBFC

German :

Les Brigands ist eine Opera buffa in drei Akten von Jacques Offenbach, die 1869 uraufgeführt wurde. Die Geschichte spielt in Italien und handelt von den Abenteuern des Räuberhauptmanns Falsacappa und seiner Bande, die versuchen, das Lösegeld für einen spanischen Prinzen zu erbeuten. Um ihr Ziel zu erreichen, nehmen sie die Identität von Soldaten und Diplomaten an, doch ihre Pläne werden immer wieder durch Missverständnisse und burleske Wendungen gestört. Die Gesellschaftssatire steht im Mittelpunkt des Films, der die Korruption der Eliten und den Zynismus der Institutionen anprangert. Mit Verkleidungen, Täuschungen und unglaublichen Situationen vereint Les Brigands Humor, Sozialkritik und musikalische Virtuosität in einer spritzigen Komödie, die typisch für Offenbach ist.

Dauer: 2h40 mit Pause

Regie: Philippe PADOVANI

Choreografie: Caroline QUEYRAS

Musikalische Leitung: Flavien BOY

Orchester ALDBFC

Italiano :

Les Brigands è un’opera buffa in tre atti di Jacques Offenbach, rappresentata per la prima volta nel 1869. Ambientata in Italia, segue le avventure del capo brigante Falsacappa e della sua banda che cercano di rubare un riscatto destinato a un principe spagnolo. Per raggiungere il loro obiettivo, si fingono soldati e diplomatici, ma i loro piani vengono continuamente sconvolti da equivoci e da esilaranti colpi di scena. La satira sociale è al centro dell’opera, che denuncia la corruzione delle élite e il cinismo delle istituzioni. Tra travestimenti, inganni e situazioni incredibili, Les Brigands unisce umorismo, critica sociale e virtuosismo musicale in una commedia frizzante tipica di Offenbach.

Durata: 2h40 con intervallo

Regia: Philippe PADOVANI

Coreografia: Caroline QUEYRAS

Direzione musicale: Flavien BOY

Orchestra ALDBFC

Espanol :

Les Brigands es una ópera bufa en tres actos de Jacques Offenbach, estrenada en 1869. Ambientada en Italia, sigue las aventuras del bandido Falsacappa y su banda, que intentan robar el rescate de un príncipe español. Para conseguir su objetivo, se hacen pasar por soldados y diplomáticos, pero sus planes se ven constantemente desbaratados por malentendidos e hilarantes giros argumentales. La sátira social está en el corazón de la obra, denunciando la corrupción de las élites y el cinismo de las instituciones. Entre disfraces, engaños y situaciones increíbles, Les Brigands combina humor, crítica social y virtuosismo musical en una chispeante comedia típica de Offenbach.

Duración: 2h40 con intermedio

Dirección: Philippe PADOVANI

Coreografía: Caroline QUEYRAS

Dirección musical: Flavien BOY

Orquesta ALDBFC

