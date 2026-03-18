Les Brocantes de l’Été

Place Gabriel Michel Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-19 2026-08-23 2026-09-20

Avis aux chineurs et aux amateurs d’objets anciens ! Le calendrier des Brocantes de l’Été 2026 est arrivé. Tout au long de la belle saison, la Place Gabriel Michel se transforme en un lieu de trouvailles et de convivialité au pied des falaises.

Que vous soyez à la recherche d’une pièce rare ou simplement d’une balade dominicale au bord de l’eau. .

Place Gabriel Michel Les Andelys 27700 Eure Normandie brocanteandelys@gmail.com

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English : Les Brocantes de l’Été

L’événement Les Brocantes de l’Été Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération