Les brocantes de l’Île Azay-le-Rideau

Les brocantes de l’Île Azay-le-Rideau samedi 6 septembre 2025.

Les brocantes de l’Île

54B Avenue de la Gare Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Brocante à l’ehpad, ouverte aux exposants extérieurs (emplacement gratuit). Les résidents tiennent également un stand. Foodtruck sur place pour la restauration

De 10h à 17h00.

Restauration et buvette sur place.

Réservation obligatoire au 02 47 34 18 18

54B Avenue de la Gare Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 18 18 animation@residence-du-lys.com

English :

Flea market at the ehpad, open to outside exhibitors (free space). Residents also have a stand. Foodtruck on site

From 10 a.m. to 5 p.m.

Food and refreshments on site.

Reservations required on 02 47 34 18 18

German :

Flohmarkt im Altenheim, offen für externe Aussteller (kostenloser Standplatz). Auch die Bewohner haben einen Stand. Foodtruck vor Ort für die Verpflegung

Von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Essen und Trinken vor Ort.

Reservierung erforderlich unter 02 47 34 18 18

Italiano :

Mercatino delle pulci presso l’ehpad, aperto agli espositori esterni (spazio gratuito). Anche i residenti hanno una bancarella. Foodtruck in loco

Dalle 10.00 alle 17.00.

Catering e rinfreschi in loco.

Prenotazione obbligatoria al numero 02 47 34 18 18

Espanol :

Mercadillo en el ehpad, abierto a expositores externos (espacio libre). Los residentes también tienen un puesto. Foodtruck in situ

De 10.00 a 17.00 h.

Catering y refrescos in situ.

Es necesario reservar en el 02 47 34 18 18

L’événement Les brocantes de l’Île Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme