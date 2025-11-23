Les brocantes de Pléneuf-Val-André Quai des Terre Neuvas Pléneuf-Val-André

Quai des Terre Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

Que vous soyez passionnés d’objets anciens, amateurs de seconde main ou de bonnes affaires, la brocante qui se déroule chaque 4ème dimanche du mois est l’endroit idéal pour chiner et dénicher du mobilier, de la vaisselle, des articles de décoration ou tout autres objets anciens ; proposés par une dizaine d’exposants. .

Quai des Terre Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

