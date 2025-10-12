Les Brogéliens ont du talent Salle du Morambeau Le Breuil

Salle du Morambeau Route de Couches Le Breuil Saône-et-Loire

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

L’Office Municipal de la Culture du Breuil est heureux de vous présenter la nouvelle édition de l’exposition Les Brogéliens ont du talent . Un rendez-vous unique où les habitants de notre commune partagent leur créativité et leur savoir-faire !

Au programme vannerie, peinture, photographie, couture, créations florales, maquettes, objets utiles ou décoratifs… et bien d’autres talents à découvrir ! .

Salle du Morambeau Route de Couches Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 55 28 78 communication@lebreuilbourgogne.fr

