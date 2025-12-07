Les bronzés font du ski et crêpes party ! Ciné Galaure Saint-Vallier

Les bronzés font du ski et crêpes party !

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 4.5 EUR

Début : 2025-12-07 16:00:00

Les jeunes ambassadeurs du Ciné Galaure vous donnent rendez-vous pour une séance unique du film Les bronzés font du ski !

La projection sera précédée d’un concours de déguisement sur le thème du ski et suivie d’une crêpe party !

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Ciné Galaure’s young ambassadors invite you to a one-off screening of Les bronzés font du ski!

The screening will be preceded by a ski-themed costume contest, and followed by a crêpe party!

German :

Die jungen Botschafter des Ciné Galaure laden Sie zu einer einmaligen Vorstellung des Films: Les bronzés font du ski ein!

Vor der Vorführung findet ein Kostümwettbewerb zum Thema Ski statt und anschließend eine Crêpe-Party!

Italiano :

I giovani ambasciatori di Ciné Galaure sono lieti di invitarvi a una proiezione unica del film: Les bronzés font du ski!

La proiezione sarà preceduta da un concorso in maschera a tema sciistico e seguita da un crêpe party!

Espanol :

Los jóvenes embajadores de Ciné Galaure tienen el placer de invitarle a una proyección única de la película: ¡Los bronces esquían!

Antes de la proyección, habrá un concurso de disfraces de esquí y, a continuación, una fiesta de crepes

