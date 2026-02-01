Les Bronzés font du ski Les Hôpitaux-Neufs

Les Bronzés font du ski

5 Route de la Poste Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

Vente de bières artisanales et fondue géante au profit de l’association Ruby’s Girls

Concert avec Hush .

5 Route de la Poste Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 11 05

