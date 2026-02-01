Les Bronzés font du ski Les Hôpitaux-Neufs
Les Bronzés font du ski Les Hôpitaux-Neufs vendredi 27 février 2026.
Les Bronzés font du ski
5 Route de la Poste Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Vente de bières artisanales et fondue géante au profit de l’association Ruby’s Girls
Concert avec Hush .
5 Route de la Poste Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 11 05
