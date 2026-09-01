Les bruits de la nuit Épothémont
mardi 22 septembre 2026 · Épothémont
Informations pratiques
Épothémont
Les bruits de la nuit
21 rue de la Fontaine Épothémont Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22 22:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Écoutez ! Vous entendez ce bruit ? Qui hulule au clair de lune ? Le CPIE Sud Champagne vous invite à rencontrer les chauve-souris et autres créatures de la nuit vivant dans le village d’Epothémont et aux abords de l’étang du Grand Verdat.
Rendez-vous pour une soirée insolite en compagnie d’un guide nature. Attention, il est nécessaire de s’inscrire.
En partenariat avec la commune d’Épothémont. .
21 rue de la Fontaine Épothémont 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampagne.fr
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English :
L’événement Les bruits de la nuit Épothémont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne