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AGENDA · Épothémont

Les bruits de la nuit Épothémont

mardi 22 septembre 2026 · Épothémont

Les bruits de la nuit Épothémont

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
21 rue de la Fontaine
Ville
10500 Épothémont
Département
Aube
Tarif
Gratuit

Épothémont

Les bruits de la nuit

21 rue de la Fontaine Épothémont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Écoutez ! Vous entendez ce bruit ? Qui hulule au clair de lune ? Le CPIE Sud Champagne vous invite à rencontrer les chauve-souris et autres créatures de la nuit vivant dans le village d’Epothémont et aux abords de l’étang du Grand Verdat.
Rendez-vous pour une soirée insolite en compagnie d’un guide nature. Attention, il est nécessaire de s’inscrire.

En partenariat avec la commune d’Épothémont.   .

21 rue de la Fontaine Épothémont 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33  contact@cpiesudchampagne.fr

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English :

L’événement Les bruits de la nuit Épothémont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne