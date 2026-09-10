Les brûlots de Locmalo, Salle de La Criée, Port-Louis

Informations pratiques

Les brûlots de Locmalo Dimanche 20 septembre, 12h30 Salle de La Criée Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Repas boucanier sous chapiteau + projection à 14h de films sur le monde de la pêche.

Salle de La Criée Place Penn er Run, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne https://www.ville-portlouis.fr/vivre/culture/ 1887 – Demande d’une concession d’une criée aux poissons par la Société d’Exploitation et de Construction des Marchés de Paris.

1957 – Transformation de la Criée en salle des Fêtes.

2021 – La salle des fêtes prend le nom de La Criée.

Repas boucanier sous chapiteau + projection à 14h de films sur le monde de la pêche.

Ville de Port Louis