Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Les Brumes de Trouville — Enquête grandeur nature

Établissement des Bains Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-28

Un matin de brume, le patron du Saint-Michel II est retrouvé mort sur les quais. Deux heures d’enquête grandeur nature dans les rues de Trouville-sur-Mer, samedi 24 et mercredi 28 octobre : indices, suspects et fausses pistes, en famille ou entre amis dès 8 ans.

Un matin de brume sur les quais de Trouville-sur-Mer. Alors que les pêcheurs prennent la mer, une macabre découverte vient troubler le calme du port : Jean Le Carou, patron du bateau Saint-Michel II, est retrouvé mort. Accident, règlement de comptes, meurtre prémédité ? Personne ne semble savoir ce qui s’est passé, mais une chose est sûre : quelqu’un a quelque chose à cacher.

Deux heures durant, les enquêteurs d’un jour parcourent les rues de la ville, rencontrent les protagonistes de l’affaire, récoltent des indices et recoupent les informations pour reconstituer les dernières heures de la victime. Des quais aux ruelles, chaque étape rapproche de la vérité ou lance sur une fausse piste. Il faut observer les détails, interroger les suspects, confronter ses théories et se méfier des apparences : ici, tout le monde a peut-être une raison de mentir.

Proposée par Concept Sport Émotion, l’enquête mêle patrimoine maritime, observation et coopération. Elle se joue en équipe, en famille ou entre amis, un smartphone en poche pour scanner les QR codes semés sur le parcours. Les brumes se lèvent bientôt : à vous de découvrir qui a tué Jean Le Carou.

Infos pratiques :

– Dates : samedi 24 et mercredi 28 octobre

– Départs : entre 14 h et 17 h — durée 2 h

– Rendez-vous : Établissement des bains, promenade des Planches, Trouville-sur-Mer

– Public : conseillé à partir de 8-10 ans, à vivre en équipe

– Tarifs : de 1 à 4 personnes, 25 € par adulte — de 5 à 8 personnes, 15 € par adulte — 12 € pour les enfants de 8 à 14 ans accompagnés d’un adulte — gratuit pour les moins de 8 ans

– À prévoir : un smartphone pour scanner les QR codes, une tenue et des chaussures adaptées à la marche

– Accessibilité : parcours comportant de la marche et des escaliers, non adapté aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à marcher

– Réservation : à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne .

Établissement des Bains Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Les Brumes de Trouville — Enquête grandeur nature

One misty morning, the captain of the Saint-Michel II is found dead on the quayside. A two-hour, life-size mystery investigation through the streets of Trouville-sur-Mer, on Saturday 24 and Wednesday 28 October: clues, suspects and red herrings – for families or friends, ages 8 and over.

L’événement Les Brumes de Trouville — Enquête grandeur nature Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville