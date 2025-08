Les Brunchs de La Cadenière Domaine La Cadenière Lançon-Provence

Les Brunchs de La Cadenière Domaine La Cadenière Lançon-Provence samedi 16 août 2025.

Samedi 16 août 2025 de 11h à 15h.

Samedi 20 septembre 2025 de 11h à 15h. Domaine La Cadenière Chemin de Leonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Brunch à volonté, visite guidée et dégustation commentée de nos vins.

Tout pour passer un moment convivial au Domaine!

️ Brunch à Volonté & Visite Guidée / Dégustation de Vins



Venez vivre une expérience unique avec BIA Brunch & Apéro !



Un événement incontournable pour tous les amoureux de bons plats, de découvertes et de convivialité.



✨ Au programme



Brunch à volonté Savourez une sélection de délices sucrés et salés, préparés avec des ingrédients frais et de qualité. Tout ce qu’il faut pour satisfaire toutes vos envies !



Visite Guidée Plongez dans l’univers de la gastronomie et des vins avec notre visite guidée exclusive. Découvrez les secrets de la production, les savoir-faire locaux, et laissez-vous envoûter par des histoires fascinantes.



Dégustation de Vins Nous vous guiderons à travers une dégustation de vins, pour affiner vos papilles et comprendre les subtilités de nos cuvées. .

Domaine La Cadenière Chemin de Leonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 81 72 97 biabrunchetapero@gmail.com

English :

All-you-can-eat brunch, guided tour and wine tasting.

Everything you need to spend a convivial moment at the Domaine!

German :

Brunch nach Belieben, Führungen und kommentierte Weinproben.

Alles, um einen geselligen Moment auf dem Weingut zu verbringen!

Italiano :

Brunch a volontà, visita guidata e degustazione guidata dei nostri vini.

Tutto ciò che serve per un grande momento al Domaine!

Espanol :

Brunch todo incluido, visita guiada y degustación comentada de nuestros vinos.

Todo lo que necesita para pasarlo en grande en el Domaine

