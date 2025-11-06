Les BTS Anabiotecs nous rendent visite à Sanofi Tours Sanofi Tours Tours

Les BTS Anabiotecs nous rendent visite à Sanofi Tours Sanofi Tours Tours jeudi 6 novembre 2025.

Les BTS Anabiotecs nous rendent visite à Sanofi Tours Jeudi 6 novembre, 09h00 Sanofi Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T12:00:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T12:00:00

Les étudiants vont découvrir la fabrication de comprimés et gélules aux procédés complexes, de l’arrivée des matières premières au conditionnement des médicaments sur le site de Tours.

Sanofi Tours 30,36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours Tours 37100 Douets Milletière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le site de Tours accueillera le 6 novembre, une classe de BTS Anabiotecs.