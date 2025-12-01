Les Bubbey Mayse en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc

Les Bubbey Mayse en concert

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Ultime concert au café, à l’occasion de leur tournée d’adieu.

Les Bubbey Mayse

c’est la puissance de quatre femmes qui s’exprime. C’est une musique engagée, une écriture assumée, menée par la force du collectif. Un quartet de musique klezmer et de chansons yiddish

Dans leurs instruments, on entend les cris des histoires qui remuent, on sent planer le pas de la colère, on devine des racines profondes avec des envies d’horizon, on rêve de se blottir dans une danse jusqu’au petit matin…

Et dans leurs quatre voix, accordées au cordeau, on plonge au cœur d’un univers entier et épidermique. Celui de quatre femmes qui se réunissent autour de l’amour de la musique klezmer et de la langue yiddish et qui y puisent l’élan de réinventer des lendemains qui chantent.

Un moment à ne pas louper ?

Et pour les grandes faims ou les petits creux, il y aura des crêpes aux saveurs d’automne ! .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

English :

L’événement Les Bubbey Mayse en concert Lanvéoc a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime