Les Bubbey Mayse Fougères

Les Bubbey Mayse

6 Rue Jean-Marie Chaperon Fougères Ille-et-Vilaine

Portées par leurs instruments de musique et leurs voix, les quatre

musiciennes de Bubbey Mayse partagent des histoires, des émotions, et proposent des compositions et des arrangements écrits à quatre âmes. Elles reprennent des musiques juives venues d’Ukraine, de Pologne, des Etats-Unis, des mélodies tziganes, des chansons de fêtes, contemplatives, ou bien encore des chansons d’amour, et y intègrent leurs propres compositions. Le concert des Bubbey Mayse, c’est une invitation dans cet atelier singulier, où la vie est parfois plus douce que dans la réalité… .

