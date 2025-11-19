Les Bubbey Mayse Musée de Bretagne Rennes

Les Bubbey Mayse Musée de Bretagne Rennes mercredi 19 novembre 2025.

Les Bubbey Mayse Musée de Bretagne Rennes Mercredi 19 novembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les Bubbey Mayse proposent une musique engagée et une écriture assumée.

Les instruments de ces quatre musiciennes résonnent de cris. On y devine des racines profondes avec des envies d’horizon, on rêve de se blottir dans une danse jusqu’au petit matin…

À travers leurs voix accordées, on plonge dans un univers entier et épidermique. Celui de quatre femmes qui se réunissent autour de l’amour de la musique klezmer et de la langue yiddish, et qui y puisent l’élan de réinventer des lendemains qui chantent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T13:30:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine